Окупанти знизили інтенсивність використання пілотованої авіації, – Генштаб

На 26-й день війни російські окупанти знизили інтенсивність використання пілотованої авіації.

Про це вранці у понеділок, 21 березня, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

“Збройні сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі. Водночас, фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації. З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділами Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей ворога (1 літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети).

Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили противника, додали в ГШ.

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