На трьох напрямках фронту росіяни готуються до позиційної оборони, – Генштаб

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках російські військові готуються до ведення позиційної оборони.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у понеділок, 21 березня.

“На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник намагається організувати інженерне обладнання позицій для ведення позиційної оборони, відновити логістичне забезпечення своїх підрозділів”, – йдеться в повідомленні.

На окремих напрямках противником зосереджуються сили і засоби для відновлення спроби здійснення наступальних дій. У напрямку на Чернігів ворог наступальних дій не проводив. Продовжив підступно обстрілювати позиції підрозділів Збройних сил України та густонаселені райони міста.

“При спробі здійснення наступу у напрямку на Бровари зазнав значних втрат та був зупинений. Здійснює спроби провести заходи з відновлення боєздатності та інженерного обладнання зайнятих рубежів”, – інформують у ГШ.

На Слобожанському напрямку активних наступальних дій ворог не веде. Продовжує блокування міста Суми. Наявними силами намагається блокувати місто Харків, здійснює вогневий вплив по оборонних рубежах та цивільній інфраструктурі українських міст Харкова та Чугуєва.

Окупанти продовжують докладати значних зусиль для встановленням контролю над містом Ізюм, у вказаному районі проводиться роззосередження військ. Противник намагається посилити угруповання, облаштовує смугу опорних пунктів.

На Донецькому напрямку ворог веде штурмові дії та проводить вогневі нальоти по всій лінії зіткнення. Намагався прорвати оборону позицій наших військ на Авдіївському напрямку, успіху не мав, зазнав втрат та відступив.

На Південнобузькому напрямку противник намагається втримати раніше зайняті рубежі, здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення запасів.

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