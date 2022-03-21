Home / Війна / На трьох напрямках фронту росіяни готуються до позиційної оборони, – Генштаб

На трьох напрямках фронту росіяни готуються до позиційної оборони, – Генштаб

21/03/2022 13:29

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках російські військові готуються до ведення позиційної оборони. 

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у понеділок, 21 березня. 

“На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник намагається організувати інженерне обладнання позицій для ведення позиційної оборони, відновити логістичне забезпечення своїх підрозділів”, – йдеться в повідомленні. 

На окремих напрямках противником зосереджуються сили і засоби для відновлення спроби здійснення наступальних дій. У напрямку на Чернігів ворог наступальних дій не проводив. Продовжив підступно обстрілювати позиції підрозділів Збройних сил України та густонаселені райони міста.

“При спробі здійснення наступу у напрямку на Бровари зазнав значних втрат та був зупинений. Здійснює спроби провести заходи з відновлення боєздатності та інженерного обладнання зайнятих рубежів”, – інформують у ГШ. 

На Слобожанському напрямку активних наступальних дій ворог не веде. Продовжує блокування міста Суми. Наявними силами намагається блокувати місто Харків, здійснює вогневий вплив по оборонних рубежах та цивільній інфраструктурі українських міст Харкова та Чугуєва.

Окупанти продовжують докладати значних зусиль для встановленням контролю над містом Ізюм, у вказаному районі проводиться роззосередження військ. Противник намагається посилити угруповання, облаштовує смугу опорних пунктів.

На Донецькому напрямку ворог веде штурмові дії та проводить вогневі нальоти по всій лінії зіткнення. Намагався прорвати оборону позицій наших військ на Авдіївському напрямку, успіху не мав, зазнав втрат та відступив.

На Південнобузькому напрямку противник намагається втримати раніше зайняті рубежі, здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення запасів.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 26 – 21.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Укрзалізниця” запустила човникові рейси у Києві між берегами Дніпра

“Укрзалізниця” запускає човникові рейси сполученням Дарниця – Святошин. Вони допоможуть мешканцям лівого берега Києва дістатися на правий. Про це повідомляє пресслужба УЗ. Поїзди зі станцій “Дарниця” та “Святошин” вирушатимуть...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse