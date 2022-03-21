На Київщині окупанти викрадають авто і дезертирують в Білорусь, – Генштаб

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У Київській області російські окупанти вчиняють дезертирство і тікають на вкраденому в українців транспорті в Білорусь.

Про це ввечері в понеділок, 21 березня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Продовжують фіксуватися випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ. Так, в районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області, група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглись у награбований цивільний одяг та виїхали у бік кордону з Республікою Білорусь”, – йдеться в повідомленні.

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