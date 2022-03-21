Латвія пропонує використати для відбудови України всі заморожені активи РФ 

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс пропонує використати усі заморожені за кордоном активи Російської Федерації на післявоєнну відбудову України.
Про це урядовець заявив вдень у понеділок, 21 березня, у твіттері.
All frozen Russian assets both government and individuals must be used for the postwar reconstruction of #Ukraine
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 21, 2022
“Усі заморожені російські активи як держави, так і приватних осіб мають бути використані для повоєнного відновлення України”, – запропонував міністр.
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