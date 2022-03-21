Латвія пропонує використати для відбудови України всі заморожені активи РФ 

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Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс пропонує використати усі заморожені за кордоном активи Російської Федерації на післявоєнну відбудову України.

Про це урядовець заявив вдень у понеділок, 21 березня, у твіттері.

All frozen Russian assets both government and individuals must be used for the postwar reconstruction of #Ukraine — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 21, 2022

“Усі заморожені російські активи як держави, так і приватних осіб мають бути використані для повоєнного відновлення України”, – запропонував міністр.

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