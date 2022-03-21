Київ залишається головною військовою метою Росії, – британське Міноборони

У міністерстві оборони Британії стверджують, що Київ залишається пріоритетом Росії, і вони очікують, що РФ поновить спроби з оточення міста у найближчі тижні.
Про це йдеться в оновленій оцінці британського міністерства, опублікованій в понеділок, 21 березня, повідомляє “Європейська правда”.
В міноборони Британії відзначають, що запеклі бої тривають на північ від столиці, хоча російські війська, що наступали на місто з північного сходу, зупинилися.
“Сили, що наступали з Гостомеля на північний захід, були відбиті запеклим опором українців. Основна частина російських військ залишається на відстані понад 25 кілометрів від центру міста”, – йдеться у повідомленні.
Незважаючи на відсутність прогресу, Київ залишається головною військовою метою Росії, зазначає міністерство, і росіяни, ймовірно, віддадуть пріоритет спробам оточити місто найближчими тижнями.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 26 – 21.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!