“Красіво, мені нравиться”: 58-ма бригада показала “розмазану по чорнозему” ворожу БМП. ВІДЕО

58-ма окрема мотопіхотна бригада ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського показала ще один результат своєї роботи – знищена ворожа бойова машина піхоти.
Відповідне відео пресслужба військової частини поширила в понеділок, 21 березня.
“Ворожа БМП-2, рівномірно розмазана по українському чорнозему. Мабуть, теж палили у невідведених місцях. Виговці навчили заходам безпеки”, – йдеться в описі до відео.
“Робота 58-ї бригади. Так, б/к здетонував. Красіво, мені нравиться. Беха, двоєчка”, – коментує військовий.
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