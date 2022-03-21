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“Красіво, мені нравиться”: 58-ма бригада показала “розмазану по чорнозему” ворожу БМП. ВІДЕО

21/03/2022 12:07

58-ма окрема мотопіхотна бригада ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського показала ще один результат своєї роботи – знищена ворожа бойова машина піхоти. 

Відповідне відео пресслужба військової частини поширила в понеділок, 21 березня. 

“Ворожа БМП-2, рівномірно розмазана по українському чорнозему. Мабуть, теж палили у невідведених місцях. Виговці навчили заходам безпеки”, – йдеться в описі до відео. 

“Робота 58-ї бригади. Так, б/к здетонував. Красіво, мені нравиться. Беха, двоєчка”, – коментує військовий. 

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