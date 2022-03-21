Російське видання випадково оприлюднило статистику втрат армії РФ в Україні від свого міноборони

Російське пропагандистське видання “Комсомольская правда” у новині про військові дії на території України вказало великі дані про втрати російської армії в Україні, посилаючись на міноборони РФ, однак через певний час видалило цю інформацію з сайту.

Як можна було помітити 20-21 березня на сайті kp.ru, МО РФ взялося спростовувати дані Генштабу ЗСУ про втрати російської армії в Україні з початку широкомасштабної агресії. В тексті міститься згадка про 14,7 тис. убитих росіян, про що напередодні заявляв Київ. Натомість, пише “Комсомолка”, “за даними міноборони РФ, (…) на Україні ЗС РФ втратили вбитими 9861 особу, поранення отримали 16153 особи”.

Таке повідомлення на сайті трималося понад добу. Наразі цей фрагмент новини на сайті “КП” видалений, але його попередня версія зберігається в кеші.

Пояснень з боку видання про походження цих даних поки що не було. На брифінгу представника МО РФ не йшлося про таку статистику.

Як відомо, востаннє російське міністерство оборони повідомляло про втрати свого особового складу ще 2 березня. Тоді було заявлено про 498 убитих і 1597 поранених. Надалі інформацію про втрати Москва офіційно не оновлювала.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 21 березня, втрати окупантів у війні проти України вже перевищили 15 тисяч вбитими.

Американські ЗМІ з посиланням на розвідку 16 березня повідомляли про “більш як 7 тисяч убитих російських військових за консервативними оцінками”.

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