В Україні відкрили справу про вивезення окупантами 2 389 дітей з ОРДЛО

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В Україні зареєстрували кримінальне провадження про вивезення 19 березня російськими військами 2 389 дітей з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила у понеділок, 21 березня, в фейсбуці.

За її словами, “окупанти не тільки вбивають наших дітей, вони фактично викрадають їх – примусово переміщуючи на територію РФ”.

Як зауважила генпрокурорка, зареєстровано кримінальне провадження про вивезення 19 березня російськими військами 2389 дітей з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Ці дії прокурори кваліфікували як примусове переміщення цивільного населення, зокрема дітей, на територію держави-агресора, що є порушенням Першого додаткового протоколу до Женевської конвенції. За українським Кримінальним кодексом це порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У межах розслідування будуть перевірені і всі інші факти переміщення дітей з території України.

“Ми зробимо все, щоб притягнути до відповідальності всіх винних осіб як у національних, так і в міжнародних судах”, – наголосила Венедіктова.

Міністерство закордонних справ раніше заявило про незаконне вивезення з ОРДЛО українських дітей на територію Російської Федерації.

“За отриманою інформацією, 19 березня російські окупаційні війська незаконно вивезли на територію російської федерації 2389 дітей, які знаходилися в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права”, – заявили у МЗС.

Українські дипломати закликали міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, а також посилити тиск на Росію, щоби змусити її припинити варварську війну проти українського народу.

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