Рашисти обстріляли евакуаційні автобуси з Маріуполя, четверо дітей у лікарні

Російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси, які їхали з Маріуполя Донецької області. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо дітей.
Про це ввечері в понеділок, 21 березня, повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.
“Сьогодні більше 20 автобусів намагаються добратися “зеленими” коридорами. Дуже непросто було перетнути лінію зіткнення, бо йшли обстріли. Сподіваюся, нам вдасться вивезти людей та повернути їх в нормальні життєві умови.
Сьогодні тяжкий день, адже знову страждають діти. Чотири дитини доставлено в лікарню. Троє дітей попали під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Родини їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина у важкому стані. Ще одна родина попала під обстріли у селі Кам’янське, також дитина у важкому стані”, – йдеться в повідомленні.
“Ці нелюди продовжують воювати з дітьми. Але за все прийдеться відповісти. За кожну дитину. За кожне життя”, – додав Старух.
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