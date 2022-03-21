Депутати з 13 країн підписали заяву щодо захисту неба та модернізації ППО України

Фото: пресцентр ГШ ЗСУ

Парламентарії низки держав підписали спільну заяву про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України.

Про це повідомив у понеділок, 21 березня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у фейсбуці.

“Сьогодні наші друзі — парламентарії Чехії, Естонії, Польщі, Франції, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції, Великої Британії, США підписали спільну заяву “Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України”, – написав Стефанчук.

Він додав: у тексті заяви йдеться, що “всі ці країни – з Україною та стоятимуть за нас”. Представники різних країн світу вимагають рішучих дій щодо встановлення миру в Україні. Зокрема, підтримувати військову та цивільну оборону України — забезпечити захист повітряного простору та припинити пересування ворожої техніки на території України. Це можна зробити за допомогою постачання протитанкової та протиповітряної зброї.

Також парламентарії різних країн просять надати гуманітарну допомогу — забезпечити доставлення продуктів і ліків в українські міста, які обстрілюють і бомбардують; врятувати поранених і біженців.

Крім того, парламентарії закликають захистити українські ядерні об’єкти, які становлять загрозу для всіх сусідніх держав. Стефанчук наголосив, що важливо, щоб росія визнала свою відповідальність за дотримання Женевських конвенцій.

Як повідомлялося, раніше Стефанчук закликав створювати коаліції урядів, які працюватимуть над запровадженням безпольотної зони над територією України.

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