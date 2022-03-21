День коридорів: 4,3 тисячі людей виїхали з Маріуполя, на Луганщину довезли гумвантаж, на Харківщині звільнили екіпаж “швидкої”

Протягом дня 21 березня гуманітарними коридорами з місць активних бойових дій вдалося евакуювати 8057 людей.
Про це ввечері на брифінгу повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За даними урядовиці, з восьми погоджених на цей день гуманітарних коридорів спрацювали сім.
З Маріуполя до Запоріжжя дісталися 3007 маріупольців. Усім надається необхідна допомога в Запоріжжі.
До Бердянська дісталося 26 евакуаційних автобусів із Маріуполя.
Верещук вказала на те, що російські військові створюють складнощі для проїзду транспорту на блокпостах, тому автобуси не встигають швидко дістатися місць збору.
Свою статистику навів голова ДонОВА Павло Кириленко: “4384 маріупольці змогли покинути сьогодні місто, яке вже 22 доби поспіль перебуває в облозі російських окупаційних військ – під постійними обстрілами та авіанальотами. Серед тих, кому вдалося вирватися із пекла, яке влаштували у Маріуполі російські окупанти, – 1073 дитини”.
За його словами, всього за шість днів, відколи маріупольці на власних авто виїжджають з обложеного міста, до Запоріжжя дісталося понад 45 тисяч людей.
На Київщині, за словами Верещук, не вдалося евакуювати людей із села Козаровичі до Вишгорода – російські військові обстріляли колону і не дозволили цивільним виїхати.
По маршруту селища Велика Димерка до Броварів вдалося вивезти більше 4370 людей. До автобусів для евакуації приєдналася велика кількість приватних авто.
По маршруту з Бучі до Ворзеля було евакуйовано 370 людей, а також доставлено гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, медикаментів та одягу».
На Луганщині з Лисичанська, Сєвєродонецька та Гірського до Бахмута вивезли понад 300 людей. Натомість до цих міст Луганської області доправили понад 200 тонн гуманітарної допомоги.
Крім того, сьогодні вдалося звільнити водіїв та екіпаж швидкої допомоги, які напередодні зникли, коли намагалися доставити вантаж до Вовчанська на Харківщині.
“Це дійсно хоробрі, мужні люди, які виконують свій громадянський обов’язок в умовах війни”, – прокоментувала урядовиця.
За словами Верещук, евакуація з міста Бердянськ, населених пунктів Мангуської ОТГ, зокрема, селищ Мелекіне та Нікольське, відбудеться завтра зранку з 9-ї до 11-ї години. З міста Запоріжжя також буде направлено ще 27 автобусів по маршруту.
У Бердянську продовжують працювати штаби, де евакуйованим мешканцям Маріуполя надають медичну допомогу, харчування та місця для відпочинку.
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Протягом дня 21 березня гуманітарними коридорами з місць активних бойових дій вдалося евакуювати 8057 людей. Про це ввечері на брифінгу повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих...
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