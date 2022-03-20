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“Вінницькі скіфи” захопили ворожого “Тигра”: тепер служитиме Україні. ФОТО

20/03/2022 18:43

Трофейна техніка, яка дісталася українським бійцям від розбитих ними ворожих підрозділів, багато де вже воює проти своїх попередніх власників.

У неділю, 20 березня, Генштаб ЗСУ показав відбиту в рашистів броньовану машину “Тигр” – уже в кольорах українських військ.

“Військовослужбовці мотопіхотного батальйону «Вінницькі скіфи» у взаємодії з морськими піхотинцями знищили колону російських зайд. Зокрема, там були дві бойових броньованих машини «Тигр» та вантажівка «Камаз»”, – розповіли у Генштабі.

“Заблукалих” загарбників, які рухалися Запорізькою областю в напрямку села Кам’янка, українські воїни атакували блискавично і зупинили за лічені хвилини.

“Спочатку ми підбили ворожий «Тигр», що очолював колону. У нього влучив наш ПТУР і розтрощив його на друзки. Ворожий КамАЗ було розстріляно зі стрілецької зброї. Ми відбуксували його у надії відновити для власних потреб, однак, на жаль, у польових умовах ремонту машина не підлягає. Але інший «Тигр» нам ще послужить!” — розповів військовій агенції “АрміяInform” боєць 2-ї роти “Вінницьких скіфів” на псевдо “Патрік”.

По “Тигру” “скіфи” спрацювали акуратно: поцілили з РПГ-7. Кумулятивний заряд пропалив задні дверцята ворожої ББМ, залишивши малопомітну дірку, і знищив водія машини та десант. Сама машина залишилась  фактично неушкодженою.

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Фото: АрміяInform

Тож тепер захоплений як трофей ББМ “Тигр” послужить українцям. “Вінницькі скіфи” вже перефарбували машину в кольори Збройних сил України і кажуть, що за нового тюнінгу “Тигр” немов “приручений”.

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