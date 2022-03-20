В ОП назвали ознаки тотальної неготовності армії росіян, яку вбивають в Україні

Тотальні прорахунки у стратегії та тактиці російської армії, її величезні втрати під час вторгнення спричинені тим, що генштаб ЗС РФ не мав об’єктивної аналітики щодо ситуації в Україні.

У цьому переконаний радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк, про що він написав у телеграм-каналі.

“Це перша причина приголомшливого фіаско “другої армії світу”, що стрімко наростає. Очевидно, що вся штабна аналітика підлеглих генерала Герасимова була вибудувана на тезах із роспропаганди про “націоналістичні батальйони””, – заявив Подоляк.

Другою причиною він назвав “надзвичайну смертність” серед найвищого оперативного командування РФ на території України.

“Убито шість ключових генералів, аж до командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвичева. Також знищені генерал-майори Тушаєв (командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії), Герасимов (перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу), Колесников (командувач 29-ї армії Східного військового округу), Суховецький (заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу), Мітяєв (командир 150-ї мотострілецької дивізії)”, – наголосив він.

Крім того, ліквідовані десятки полковників, зокрема заступник командувача Чорноморського флоту, капітан першого рангу Палій, полковник Росгвардії Савватеєв, який керував загоном СОБР у Володимирській області, командир 331-го полку ВДВ полковник Сухарєв та інші офіцери.

“Це ознака тотальної неготовності армії. Воюють лише кількістю та крилатими ракетами. Вбито десятки офіцерів середнього й тактичного рівнів. Усе це – безпосередні ознаки слабкої злагодженості військових частин, відсутності зрозумілого тилового забезпечення, неготовності воювати в сучасних умовах”, – констатував Подоляк.

“Усе це, без сумніву, деморалізує російську армію – контрактники та строковики хоч і погано розуміють людську мову та написане, проте усвідомили, що їхнє вище керівництво абсолютно бездарне. Отже, далі – лише масові смерті російських військовослужбовців в Україні“, – додав він.

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