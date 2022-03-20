На Сумщині ЗСУ спалили дослідний танк росіян Т-80УМ2 “Чорний орел” із комплексом захисту “Дрозд”

Серед скупчення ворожої техніки, спаленої Збройними силами України біля міста Тростянець Сумської області, виявили перехвалений дослідний зразок російського танкопрому – Т-80УМ2 із комплексом активного захисту “Дрозд-2”.
Як інформувала “Новинарня“, про знищення колони рашистів біля тимчасово окупованого Тростянця 18 березня повідомляв головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він проілюстрував допис у ФБ низкою фото, на яких видно спалені або майже повністю знищені російські вантажівки, танки, іншу броне- та спецтехніку.
Про те, що один зі згорілих танків – Т-80УМ2, згодом розповів учасник бойових дій із Сумщини Андрій Шор.
“Завалили російський Т-80УМ2 із системою активного захисту “Дрозд”. Що цікаво, це навіть не стройовий танк, а експериментальний, із запасників НДІ”, – зазначив Шор, розмістивши колаж зі спаленим танком біля Тростянця та показовим зразком тієї ж моделі.
За даними Генштабу ЗСУ, з початку великої війни російські війська станом на ранок 19 березня втратили в Україні 466 танків.
За неофіційною інформацією, до 70 танків були покинуті росіянами при втечах чи за інших умов і дісталися українцям у більш-менш справному стані.
Коментатори зазначають, що з огляду на такі великі втрати армія Росії стягує до України менш боєздатну, застарілу бронетехніку або машини сумнівної спроможності.
Танк Т-80УМ2 “Чорний орел”, або “Об’єкт 640”, в останні роки згадувався в російських ЗМІ як дослідний танк у процесі модернізації Т-80.
“Завдяки подовженому корпусу та модифікованому шасі з додатковим колесом на ньому вдалося посилити лобову броню. А розподіл відсіків бронелистами підвищив живучість машини”, – писало у 2018 році “Русское оружие“.
Комплекс активного захисту (КАЗ) “Дрозд” був першим таким комплексом, прийнятим на озброєння в СРСР та серійно встановлюваним на танки.
У Росії такий КАЗ отримав розвиток у версію “Дрозд-2“.
КАЗ призначений для захисту бронетехніки від протитанкових гранат і керованих ракет зі швидкістю польоту до 1200 м/с. Система спрямована на виявлення та знищення атакуючого боєприпасу.
Привертає увагу, що танк Т-80УМ2 із комплексом активного захисту “Дрозд-2” був помічений у Білорусії у вересні 2021 року серед техніки гвардійської Кантемирівської дивізії, яку вантажили на ешелон після спільних стратегічних навчань “Захід-2021”.
Читайте також:
Воїни 93 омбр знищили гаубичний дивізіон росіян в окупованому Тростянці. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!