На Сумщині ЗСУ спалили дослідний танк росіян Т-80УМ2 “Чорний орел” із комплексом захисту “Дрозд”

Фото: головнокомандувач ЗСУ

Серед скупчення ворожої техніки, спаленої Збройними силами України біля міста Тростянець Сумської області, виявили перехвалений дослідний зразок російського танкопрому – Т-80УМ2 із комплексом активного захисту “Дрозд-2”.

Як інформувала “Новинарня“, про знищення колони рашистів біля тимчасово окупованого Тростянця 18 березня повідомляв головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він проілюстрував допис у ФБ низкою фото, на яких видно спалені або майже повністю знищені російські вантажівки, танки, іншу броне- та спецтехніку.

Про те, що один зі згорілих танків – Т-80УМ2, згодом розповів учасник бойових дій із Сумщини Андрій Шор.

“Завалили російський Т-80УМ2 із системою активного захисту “Дрозд”. Що цікаво, це навіть не стройовий танк, а експериментальний, із запасників НДІ”, – зазначив Шор, розмістивши колаж зі спаленим танком біля Тростянця та показовим зразком тієї ж моделі.

Контекст та характеристики

За даними Генштабу ЗСУ, з початку великої війни російські війська станом на ранок 19 березня втратили в Україні 466 танків.

За неофіційною інформацією, до 70 танків були покинуті росіянами при втечах чи за інших умов і дісталися українцям у більш-менш справному стані.

Коментатори зазначають, що з огляду на такі великі втрати армія Росії стягує до України менш боєздатну, застарілу бронетехніку або машини сумнівної спроможності.

Танк Т-80УМ2 “Чорний орел”, або “Об’єкт 640”, в останні роки згадувався в російських ЗМІ як дослідний танк у процесі модернізації Т-80.

“Завдяки подовженому корпусу та модифікованому шасі з додатковим колесом на ньому вдалося посилити лобову броню. А розподіл відсіків бронелистами підвищив живучість машини”, – писало у 2018 році “Русское оружие“.

Комплекс активного захисту (КАЗ) “Дрозд” був першим таким комплексом, прийнятим на озброєння в СРСР та серійно встановлюваним на танки.

У Росії такий КАЗ отримав розвиток у версію “Дрозд-2“.

КАЗ призначений для захисту бронетехніки від протитанкових гранат і керованих ракет зі швидкістю польоту до 1200 м/с. Система спрямована на виявлення та знищення атакуючого боєприпасу.

Привертає увагу, що танк Т-80УМ2 із комплексом активного захисту “Дрозд-2” був помічений у Білорусії у вересні 2021 року серед техніки гвардійської Кантемирівської дивізії, яку вантажили на ешелон після спільних стратегічних навчань “Захід-2021”.

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