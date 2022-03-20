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Розвідка: Путін закидає в Україну нові групи “вагнерівців” із завданням вбити Зеленського та інших керівників

20/03/2022 16:36

Росія перекидає в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації керівництва нашої держави.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони в неділю, 20 березня.

“Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК «Ліга» (Вагнер) Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України”, – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР МОУ, ключові “мішені” найманців: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль.

Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів”, – нагадують у ГУР.

“Російські окупанти, не досягши поставлених задач у ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів”, – наголошують у відомстві.

“Українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани Кремля. Ми готові до відпору агресору як на фронті, так і в тилу. Жодні терористичні атаки не матимуть успіху“, – запевняють у ГУР МОУ.

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