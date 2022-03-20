Росіяни вивели в Новоросійськ п’ять українських суден, захоплених у Бердянську

Два МБАКи і буксир "Корець" у Новоросійську

Окупаційні війська РФ вивели до Новоросійська українські військові судна та катери, які вони захопили на базі в Бердянську Запорізької області.

Про це повідомляє “Мілітарний” на основі фото з Новоросійська (Краснодарський край), які поширюються в російських телеграм-каналах.

Із цих світлин відомо про долю п’яти плавзасобів, які належать ВМС України та Морській охороні ДПСУ й потрапили до рук рашистів.

Уже в Новоросійську перебувають буксир “Корець” A380 та два МБАКи – малі броньовані артилерійські катери “Акерман” і “Вишгород”, що належать до бази ВМСУ “Схід” в Азовському морі.

Там же – два катери Морської охорони Держприкордонслужби України проєкту “Калкан”, імовірно BG-311 та BG-308, які належать Маріупольському загону ДПСУ.

Щоб потрапити в чорноморський порт Новоросійськ, росіяни мали провести ці п’ять суден з Азовського моря через Керченську протоку.

Засновник “Мілітарного”, голова фонду “Повернись живим” Тарас Чмут звернув увагу не те, що ВМС ЗСУ не вперше втрачає плавзасоби за подібних обставин.

“Знову? ВМС “не розчарували”… Надій та сподівань на них і не було. Неїжпапа – класний командувач, “сильний”, так би мовити…” – написав Чмут у твіттері.

Знову? 👀 ВМС «не розчарував» — надій та сподівань на них і не було 🤦‍♂️Неїжпапа класний командувач, «сильний» так би мовити… 💪 https://t.co/iPiM6qaOVt — Т (@TarasChmut) March 20, 2022

Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що ВМСУ затопили в доку в Миколаєві флагман українського флоту – фрегат “Гетьман Сагайдачний”, щоб він не дістався окупантам.

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