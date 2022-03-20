Росіяни розстріляли з танка будинок для літніх людей на Луганщині: 56 загиблих

У місті Кремінна на Луганщині російські військові розстріляли з танка будинок для людей похилого віку, вбивши 56 людей.
Про цей злочин, який стався 11 березня, повідомив 20 березня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
“56 загиблих у Кремінній. Розстріляли впритул із танка.
11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти”, – написав Гайдай у Telegram.
За словами Гайдая, 56 людей, які доживали свій вік у цьому закладі, загинули на місці.
Українська влада та рятувальники дістатися до місця трагедії досі не мають змоги.
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