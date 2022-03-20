Росіяни розстріляли з танка будинок для літніх людей на Луганщині: 56 загиблих

Залізнична станція у Кремінній. Ілюстративне фото

У місті Кремінна на Луганщині російські військові розстріляли з танка будинок для людей похилого віку, вбивши 56 людей.

Про цей злочин, який стався 11 березня, повідомив 20 березня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“56 загиблих у Кремінній. Розстріляли впритул із танка.

11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти”, – написав Гайдай у Telegram.

За словами Гайдая, 56 людей, які доживали свій вік у цьому закладі, загинули на місці.

Ще, але їх окупантиу Сватове до обласного геріатричного інтернату.

Українська влада та рятувальники дістатися до місця трагедії досі не мають змоги.

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