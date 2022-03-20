“План не виконано”: в ПС пояснили, чому збили лише три вертольоти рашистів за добу

Збитий Ка-52 ВПС РФ. Ілюстративне фото

“Денний план утилізації повітряних рашистів не виконано” – про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру Командування Повітряних сил ЗСУ.

У ПС зазначили, що в суботу, 19 березня, “противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів”.

“Аби (…) план було перевиконано, Повітряні сили очікують від наших союзників не лише заяв та оплесків на адресу українських Героїв, а дієвої допомоги – сучасні системи ППО та винищувачі”, – сказано в повідомленні.

“Нині Повітряні сили успішно б’ють окупантів зброєю 80-х років випуску, а рашисти застосовують проти нас новітню зброю – гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають наші, як у кількості, так і у бойових характеристиках.

Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде сучасна техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів”, – зазначив речник ПС.

“Щодня гинуть сотні українців, маленькі діти, руйнуються цілі квартали мирних міст! Не зволікайте, ви знаєте, яка зброя потрібна Україні, щоб врятувати світ від глобальної катастрофи!” – закликали Повітряні сили.

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