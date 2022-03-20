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Київ приготувався до вторгнення “гарматного м’яса” з Білорусі

20/03/2022 14:37

Генеральний штаб ЗСУ оцінює як високу ймовірність вторгнення збройних сил Білорусі на територію північних областей України.

Про це йдеться в денному повідомленні ГШ та в коментарях українських силовиків.

“Зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Сили оборони нашої держави готові до відсічі. Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка”, – ідеться в інформаційному зведенні о 12:20.

Там же зазначено, що наразі “на Поліському напрямку ворог намагається закріпитись на захоплених рубежах, очікує посилення угруповання за рахунок прибуття резервів, проводить підготовку до наступу на столицю України – місто Київ”.

У попередні два дні непрямими ознаками підготовки до вторгнення в Україну підрозділів ЗС Білорусі називали повну евакуацію з України співробітників білоруського посольства, а також маркування червоним кольором/скотчем техніки та обмундирування військових ЗС РБ, що наразі стоять під кордоном.

Джерела “Української правди” у розвідці кажуть, що протягом найближчих одного-двох днів Білорусь вступить у війну з Україною на боці Росії – таке рішення нібито ухвалене Олександром Лукашенком, попри опір з боку військових та мешканців Білорусі.

Співрозмовник – представник силового блоку відзначив, що білоруси ніде не воювали, не мають ані бойового досвіду, ані зрозумілих причин для війни з Україною. Він вважає, що “білоруські військові стануть гарматним м’ясом на території України”.

Цю ж інформацію підтвердило інше джерело у правоохоронних органах із додатковим коментарем: “Ситуація така, інформацію підтверджуємо. Готуємось дати серйозну відсіч. Точно переможемо”.

Контекст

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже втягнув Білорусь у російсько-українську війну, оскільки він надає окупаційним військам РФ у користування військові об’єкти, розташовані на території Білорусі.
Військова авіація РФ використовує білоруські аеродроми для вчинення авіанальотів на українські міста. Значна частина ракетних ударів російських військ по Україні були здійснені з території Білорусі. Звідти ж в Україну заходять частини російської армії. Білоруські паливно-мастильні бази та шпиталі використовують для забезпечення тилових потреб підрозділів російської армії, яка веде активні бойові дії в Україні.

Про перехід кордону особовим складом ЗС РБ повідомляли в перші дні війни, але згодом ці дані не підтвердилися.

Раніше українські військові та політичні керівники повідомляли, що Білорусь готувала вторгнення в Україну 11 березня. Зокрема, підставою для цього називали провокаційний обстріл російською авіацією сіл на території Білорусі, в Брестській області. Однак МО РБ назвало цю інформацію “фейком“.

При цьому неодноразово з’являлася інформація про те, що більшість білоруських військових відмовляються вступати у війну на боці рашистів.

12 березня у Білорусі заявили, що відправлять до кордону з Україною п’ять батальйонно-тактичних груп на заміну військових, і водночас заперечували, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці РФ, перекидання військ називали “ротацією”.

17 березня повідомляли, що над Мінськом відбуваються навчальні польоти гелікоптерів МНС та ВПС Білорусі. Пілоти відпрацьовували не лише польоти, а й імітацію стрільби.

Журналісти та активісти постійно фіксують переміщення військової техніки по території Білорусі. Мова йде як про БМП та танки, так і про вантажівки із ракетами “Іскандер”.

У ці дні йдеться про те, що на тлі значних втрат в Україні російське командування стягує додаткові резерви зі строковиків, курсантів, військ із Далекого Сходу, Сахаліну тощо.

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