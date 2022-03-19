Українські воїни на Луганщині збили зі “Стінгера” ворожу “Точку-У”

Українські військовослужбовці біля Попасної на Луганщині збили з ПЗРК ворожу ракету “Точка-У”.
Про це повідомляє Командування Сухопутних військ ЗСУ на сторінці у фейсбуці.
“Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК «Стінгер»“, – наголошується в повідомленні.
“Наші воїни не перестають нас дивувати! Вперед, хлопці, до перемоги💙💛”.
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