Home / Війна / Українські воїни на Луганщині збили зі “Стінгера” ворожу “Точку-У”

Українські воїни на Луганщині збили зі “Стінгера” ворожу “Точку-У”

19/03/2022 16:20

Українські військовослужбовці біля Попасної на Луганщині збили з ПЗРК ворожу ракету “Точка-У”.

Про це повідомляє Командування Сухопутних військ ЗСУ на сторінці у фейсбуці.

“Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК «Стінгер»“, – наголошується в повідомленні.

“Наші воїни не перестають нас дивувати! Вперед, хлопці, до перемоги💙💛”.

Читайте також:
На Київщині ППО збила ворожий винищувач Су-34

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 24 – 19.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Мешканця Херсонщини підозрюють у держзраді за співпрацю з окупантами, – ОГП

Мешканця Херсонської області підозрюють у державній зраді через співпрацю з окупаційними російськими військами. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в суботу, 19 березня. “За даними слідства, 16 березня 2022...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse