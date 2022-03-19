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Росія використовує переговори як димову завісу для нових воєнних злочинів, – МЗС Британії

19/03/2022 17:39

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Росія використовує “мирні” переговори з Україною як “димову завісу” для підготовки ще більшої кількості “жахливих звірств” та воєнних злочинів.

Про це вона заявила в інтерв’ю британському виданню The Times, яке оприлюднене ввечері 18 березня.

“Росіяни брехали, брехали і ще раз брехали. Я боюся, що переговори – це ще одна спроба створити диверсію та “димову завісу”, − сказала вона.

“Те, що ми побачили – це намагання дати можливість росіянам перегрупуватися”, − зазначила Трасс.

Вона ставиться до перемовин “дуже скептично”: “Ми не бачимо жодного серйозного відведення російських військ чи жодних серйозних пропозицій на столі”.

“Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона в цей день не займається невибірковим бомбардуванням цивільного населення”, − наголосила Трасс.

Як відомо, переговори з російською делегацією на тлі масштабного вторгнення військ РФ в Україну останнім часом тривають у відеоформаті. Українська сторона заявляє про певні політичні пропозиції та робить висновок, що росіяни нібито починають “слухати” та змінюють тон на менш безкомпромісний.
В останні дві доби війська РФ на більшості напрямків загальмували наступ, натомість тривають повітряні удари по українській інфраструктурі.

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Україна

Росія використовує переговори як димову завісу для нових воєнних злочинів, – МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Росія використовує “мирні” переговори з Україною як “димову завісу” для підготовки ще більшої кількості “жахливих звірств” та воєнних злочинів. Про...

Війна з Росією

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