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Путін панічно боїться революції, тому придушує вільну Україну методами нацистів, – Джонсон

19/03/2022 22:29

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон порівняв напад Росії на Україну з діями нацистів і попередив: якщо Кремль переможе – це стане “початком нової ери залякування у всій Східній Європі“.

Як повідомляє “Європейська правда” із посиланням на Sky News, таку заяву Джонсон зробив на весняній конференції британських консерваторів у Блекпулі.

Показово, що гостем цієї конференції був посол України Вадим Пристайко.

Джонсон висловив переконання, що Путін перебуває в “повній паніці” з приводу можливої революції в Москві, і саме тому намагається “так жорстоко погасити вогонь свободи в Україні”.

Засуджуючи “злісний і варварський напад на невинних мирних жителів”, британський прем’єр провів пряму аналогію з діями нацистів під керівництвом Адольфа Гітлера у 1940-х роках.

Він також попередив, що на Україні Путін не зупиниться, тож перемога Кремля розпочне “початок нової ери залякування в усій Східній Європі” та дасть “зелене світло для автократів у всьому світі”.

“З кожним днем героїчного протистояння України стає все очевидніше, що Путін зробив катастрофічну помилку“, – додав Джонсон.

Раніше два британські експрем’єри – лейборист Гордон Браун та консерватор Джон Мейджор – підтримали ідею створення спеціального трибуналу, подібного до Нюрнбергського, для розслідування дій Путіна в Україні.

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