“Мінус ще один ворожий Алігатор!” ППО збила над Київщиною ворожий вертоліт

Ілюстративне фото російського Ка-52

Протиповітряна оборона Сухопутніх військ ЗСУ збила над Київщиною російський бойовий гелікоптер.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

“Сьогодні в Бучанському районі підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт Ка-52! Мінус ще один ворожий «Алігатор»!” – написав Павлюк.

За його словами, гелікоптер був збитий з використанням ПЗРК “Стінгер”.

“Дякуємо хлопцям за захист нашого неба. Перемога буде за нами. Слава Україні!” – додав голова Київської ОВА.

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