“Мінус ще один ворожий Алігатор!” ППО збила над Київщиною ворожий вертоліт

Протиповітряна оборона Сухопутніх військ ЗСУ збила над Київщиною російський бойовий гелікоптер.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
“Сьогодні в Бучанському районі підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт Ка-52! Мінус ще один ворожий «Алігатор»!” – написав Павлюк.
За його словами, гелікоптер був збитий з використанням ПЗРК “Стінгер”.
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Українці на Київщині за допомогою ПЗРК збили російський вертоліт. ВІДЕО
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