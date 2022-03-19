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Головком Залужний закликав політиків не розганяти “зраду”

19/03/2022 14:40

Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний звернувся до політиків, закликавши їх утриматися від публічної оцінки оперативної обстановки та від поширення “зради”.

Заява головкома поширена вдень у суботу, 19 березня, на його сторінках у соцмережах.

“Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про «зраду» і роблять «оцінки» оперативної обстановки.

Своїми безвідповідальними заявами, на зразок “противник щось нібито без проблем взяв” або “що нібито готується здача країни”, ви ображаєте наших воїнів.

Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали “другою армією у світі”. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити.

Про це знають всі українці. Про це знає світ. Триває 24-та доба нашого спротиву повномасштабній агресії. Спротиву, який став можливий завдяки національній єдності, нашій підготовці та мотивації.

Тож я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми «експертними оцінками». Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти”, – сказано у зверненні.

“Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам.
Охочих боронити країну запрошую до лав ЗСУ”, – зазначив Залужний.

“Закликаю – не розколюйте державу!” – додав він.

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Україна

Головком Залужний закликав політиків не розганяти “зраду”

Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний звернувся до політиків, закликавши їх утриматися від публічної оцінки оперативної обстановки та від поширення “зради”. Заява головкома поширена вдень у суботу, 19 березня,...

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