Генштаб ЗСУ заявив про значні втрати в лавах ворога

Російські війська продовжують зазнавати значних втрат. Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 18:00 19 березня.

“У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90 відсотків особового складу, резервів для відновлення втрат немає”, – йдеться у зведенні.

Як зазначають в ГШ, спостерігаються спроби укомплектувати роти для відправки в Україну за рахунок відряджених з інших військових частин. У цих підрозділах понад 20 осіб написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України, до “відказників” застосовуються репресивні методи впливу.

“Протягом останніх днів на Миколаївському напрямку ворожі підрозділи, що були укомплектовані за рахунок мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області, також зазнали суттєвих втрат. За дві доби боїв безповоротні втрати противника склали понад 200 осіб, решта деморалізовані та відмовляються брати участь у бойових діях. Мобілізовані відверто звинувачують російське командування у використанні їх для “розвідки боєм”, щоб виявити позиції ЗС України”, – повідомили в Генштабі.

До Луганської обласної лікарні щодня прибувають рефрижератори з “вантажем 200” – це тіла солдатів 2-го армійського корпусу, який має значні втрати. За даними ГШ, біля райвиконкомів вишикувались черги родичів загиблих за довідками по смерть.

Загалом, “оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Захисники України надійно утримують рубежі оборони, зосередивши головні зусилля довкола стратегічно важливих міст – Києва, Чернігова, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, та змушують ворога відмовитися від продовження наступу”.

Натомість ворог не припиняє наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури із застосуванням високоточної зброї, некерованих авіаційних бомб та боєприпасів підвищеної вражаючої дії. Порушуючи норми міжнародного права та людської моралі, російські загарбники атакують густонаселені українські міста та села, об’єкти критичної та виробничої інфраструктури, школи, лікарні, державні установи.

“Навіть ворожа розвідка дійшла до висновку, що у зв’язку із сильним спротивом українців встановити проросійську владу на тимчасово підконтрольних окупантам територіях є неможливим”, – констатували в ГШ.

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