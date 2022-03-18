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ЗСУ зупинили просування двох російських полків, – Генштаб

18/03/2022 09:25

Збройні сили України зупинили просування вглиб країни двох полків російських загарбників.

Про це вранці в п’ятницю, 18 березня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що стан, положення та характер дій Сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

Збройні сили продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі.

Протягом доби українські захисники та захисниці частково знищили й зупинили просування в глиб території України підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил російської федерації. Втрати ворога уточнюються.

Бомбардувальна й штурмова авіація Повітряних сил ЗСУ за попередню добу завдала потужних ударів по колонах військової техніки противника.

Зенітні ракетні війська та винищувальна авіація України уразили 14 повітряних цілей ворога, зокрема сім літаків, вертоліт, три безпілотники та три крилаті ракети.

Оскільки російські війська суттєво вичерпали людські ресурси (безповоротні та санітарні втрати, завдані підрозділами ЗСУ, випадки самокаліцтва, з метою ухилення від участі у бойових діях та психогенні втрати), командування збройних сил російської федерації вимушено вдається до крайніх заходів у питаннях комплектування особовим складом.

Зокрема проводиться прихована мобілізація, залучаються так звані “добровольці”, строковики та курсанти, а також найманці із Сирії.

На окремих тимчасово зайнятих територіях російські загарбники намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари цивільному населенню.

Водночас ворог проводить активний пошук та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати спротив окупації.

Згідно з даними Генштабу, противник продовжує зазнавати втрат, має проблеми із забезпеченням підрозділів.

Низький морально-психологічний стан особового складу російських військ призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил рф і найманців брати участь у війні проти України.

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