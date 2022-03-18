Нобелівський комітет просять змінити дедлайн, щоб Зеленський і народ України отримали премію миру

Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Група чинних та колишніх європейських політиків просить змінити дедлайн подання заявок на Нобелівську премію миру, щоб номінувати українського президента Володимира Зеленського та народ України.

Про це йдеться в листі до Нобелівського комітету, датованому 11 березня.

“У світлі історично безпрецедентних подій ми закликаємо Комітет з Нобелівської премії миру знову відкрити та переглянути процедуру висування кандидатур на Нобелівську премію миру 2022 року.

Світ вражений зображеннями війни з України. Мільйони сімей зараз живуть у страху, їхнім будинкам та засобам для існування загрожують бомбардування та загарбницька армія.

Ми є свідками мужності народу України, який вистояв у цій війні, розв’язаній проти нього Російською Федерацією.

Сміливі українські чоловіки та жінки борються за збереження демократії та самоврядування.

Від непокірного демократично обраного президента України Володимира Зеленського до людини, котра зі сльозами на очах прощається зі своєю сім’єю, щоб боротися за свою країну, люди по всій Україні повстають, щоб протистояти силам авторитаризму.

Ми вважаємо, що зараз час показати народу України, що світ на його боці.

Тому ми смиренно закликаємо вас, Комітет, розглянути таке:

Продовження та, таким чином, повторне відкриття процедури висування кандидатур на Нобелівську премію миру до 31 березня 2022 року, щоб дозволити висування на Нобелівську премію миру президента Зеленського та народу України”.

У листі зазначено, що хоча це “порушення процедури”, але це порушення виправдане ситуацією: “Наш демократичний обов’язок — протистояти авторитаризму та підтримувати народ, який бореться за демократію та своє право на самоврядування”.

Серед підписантів – колишній міністр закордонних справ Естонії, член Європарламенту Урмас Пает, колишній прем’єр-міністр Естонії Андрус Ансіп, директор з політичних питань Гаазького центру стратегічних досліджень та колишній член парламенту Ган тен Бруке, член Європарламенту та віцепрезидент EV Естер де Ланж, член Європарламенту Катрін Лангензіпен, колишні міністри оборони Нідерландів Анк Бейлевелд та Йоріс Воргоєв, колишні міністри закордонних справ Нідерландів Бернард Бот, Берт Коендерс та Максим Ферхаген, колишній віцепрем’єр-міністр Нідерландів, прем’єр-міністр Європарламенту Гай Верхофстадт та інші.

За чинними правилами, номінації на Нобелівську премію миру мали бути подані до 1 лютого.

Нагадаємо, лауреатами Нобелівської премії миру 2021 року стали філіппінсько-американська журналістка Марія Ресса та російський журналіст, головний редактор “Новой газеты” Дмитро Муратов. Вони здобули нагороду за свободу вираження поглядів.

Після вторгнення військ РФ в Україну Муратов пристав на вимоги оновленого російського законодавства та погодився видалити зі свого видання всі згадки про “війну” в Україні (держава-агресор у своїй пропаганді називає свій напад “спецоперацією” для “денацифікації” і допомоги “республікам Донбасу”).

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