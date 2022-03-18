Загарбники обстріляли Краматорськ: є загиблі й поранені

Наслідки ворожого обстрілу Краматорська, 18 березня 2022 року. Фото: Павло Кириленко/Телеграм

Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. За попередньою інформацією,двоє людей загинули і ще шестеро – поранені.

Про це вранці в п’ятницю, 18 березня, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Зранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Влучили у житловий будинок та адміністративну будівлю. Наразі відомо про двох загиблих та шістьох поранених, інші подробиці встановлюємо”, – йдеться в повідомленні.

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