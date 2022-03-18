За добу п’ятниці евакуйовано 9145 людей

За добу 18 березня з “найгарячіших” точок гуманітарними коридорами евакуйовано 9145 людей.
Про це ввечері в п’ятницю повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.
За його даними, 4972 мешканці Маріуполя, з яких 1124 – діти, виїхали до Запоріжжя.
При цьому до Бердянська було доставлено пальне для дозаправки особистого транспорту маріупольців, які рухаються гуманітарним коридором (виїзд чи вихід із Маріуполя можливий лише приватними авто або пішки).
500 людей забрали автобусами, що прибули до Бердянська із Запоріжжя.
“Завтра до Бердянська також буде направлено 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців”, – додав представник ОП.
Також Тимошенко зазначив, що з Сумщини евакуйовано 4173 людини.
Крім того, голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що триває евакуація мирного населення з прифронтових міст Донецької області. Сьогодні вивезли 28 людей з Авдіївки (серед них 7 дітей) і 183 людини із Вугледара (серед них 36 дітей).
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За добу 18 березня з “найгарячіших” точок гуманітарними коридорами евакуйовано 9145 людей. Про це ввечері в п’ятницю повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. За його даними, 4972 мешканці...
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