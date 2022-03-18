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“Українська криза – це те, чого ми не хочемо бачити”, – Сі Цзіньпін у розмові з Байденом

18/03/2022 18:03

Голова КНР Сі Цзіньпін під час розмови по відеозв’язку з президентом США Джо Байденом заявив, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, не відповідають нічиїм інтересам.

Про це, як передає агентство Reuters 18 березня, повідомили державні ЗМІ Китаю після перемовин двох лідерів.

Розмова відбулася після того, як Росія запитала в Пекіна допомогу для підсилення своєї участі в повномасштабній агресії проти України. США застерігають Китай від такого кроку.

За інформацією китайських медіа, Сі Цзіньпін сказав, що міждержавні відносини не повинні перейти у стадію конфронтації, а конфлікти та конфронтації не відповідають жодним інтересам.

“Українська криза – це те, чого ми не хочемо бачити”, – цитують держЗМІ китайського лідера.

Згідно з повідомленнями, Сі також сказав, що Китай і Сполучені Штати повинні спрямовувати двосторонні відносини в правильному напрямку, й обидві сторони також повинні брати на себе належну міжнародну відповідальність і докладати зусиль для миру в усьому світі.

Адміністрація Байдена раніше публічно і приватно попереджала, що Пекін зіткнеться з важкими наслідками, якщо надасть матеріальну підтримку російській армії у війні в Україні.

Кількома днями раніше, за даними ЗМІ, Сполучені Штати повідомили союзникам по НАТО і кільком азійським країнам, що Китай продемонстрував готовність надати військову та економічну допомогу Росії на її прохання. У повідомленні, надісланому дипломатичною телеграмою та переданому особисто співробітниками розвідки, також сказано, що Китай, як очікується, буде заперечувати ці плани.

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