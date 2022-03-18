У Новій Каховці росіяни викрали секретаря міськради

Дмитро Васильєв

Уже понад дві доби війська агресора утримують у підвалі захопленої будівлі поліції Нової Каховки та катують секретаря міської ради Дмитра Васильєва.

Про це у п’ятницю, 18 березня, повідомила дружина посадовця Людмила Васильєва.

«Секретар ради Новокаховської об’єднаної територіальної громади – Васильєв Дмитро В’ячеславович, вже понад дві доби захоплений і утримується російськими окупантами у підвалі будівлі поліції м. Нової Каховки, яка використовується окупантами як офіс так званої «комендатури», – зазначила Васильєва.

За її словами, окупанти вимагають від секретаря міськради Нової Каховки змінити гостро негативну позицію до росії на лояльну.

«Застосовують стаціонарний набір фізичного та моралного тиску, а також елементи тортур. Проте Васильєв тримається і своєї позиції не змінює», – додала дружина.

Її слова також підтвердив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, який наголосив, що є версія, що Васильєва примушують прийняти звернення щодо створенню так званої «хнр».

«Це вже не перший випадок викрадення людей на Херсонщині. До цього викрали журналіста Олега Батуріна та активіста Сергія Цигіпу. Є дані про викрадення підприємців. Також намагались викрасти Галину Захарченко, яка організовувала проукраїнські мітинги в Каховці», – додав депутат.

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