Home / Війна / У Новій Каховці росіяни викрали секретаря міськради

У Новій Каховці росіяни викрали секретаря міськради

18/03/2022 19:50

Уже понад дві доби війська агресора утримують у підвалі захопленої будівлі поліції Нової Каховки та катують секретаря міської ради Дмитра Васильєва.

Про це у п’ятницю, 18 березня, повідомила дружина посадовця Людмила Васильєва.

«Секретар ради Новокаховської об’єднаної територіальної громади – Васильєв Дмитро В’ячеславович, вже понад дві доби захоплений і утримується російськими окупантами у підвалі будівлі поліції м. Нової Каховки, яка використовується окупантами як офіс так званої «комендатури», – зазначила Васильєва.

За її словами, окупанти вимагають від секретаря міськради Нової Каховки змінити гостро негативну позицію до росії на лояльну.

«Застосовують стаціонарний набір фізичного та моралного тиску, а також елементи тортур. Проте Васильєв тримається і своєї позиції не змінює», – додала дружина.

Її слова також підтвердив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, який наголосив, що є версія, що Васильєва примушують прийняти звернення щодо створенню так званої «хнр».

«Це вже не перший випадок викрадення людей на Херсонщині. До цього викрали журналіста Олега Батуріна та активіста Сергія Цигіпу. Є дані про викрадення підприємців. Також намагались викрасти Галину Захарченко, яка організовувала проукраїнські мітинги в Каховці», – додав депутат.

Читайте також:
Російські солдати відкрили вогонь по мітингу в Новій Каховці, є загиблий і поранені

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Суд у Львові заочно арештував Медведчука

Личаківський районний суд Львова заочно виніс ухвалу про утримання під вартою одного з лідерів “ОПЗЖ” Віктора Медведчука, який зник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомили в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse