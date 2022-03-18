У небі над Одещиною збили російську крилату ракету

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У небі над Одеською областю близько 5 ранку збили крилату ракету російських окупантів. Про це інформує пресслужба повітряного командування “Південь” в п’ятницю, 18 березня. “Сьогодні в небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних сил України збита ворожа крилата ракета морського базування”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець