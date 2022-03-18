У Мангуші колаборанти розстріляли проукраїнського мешканця й залишили тіло на вулиці

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У тимчасово окупованому Мангуші Донецької області колаборанти спільно з окупантами незаконно арештували та розстріляли проукраїнського мешканця й залишили тіло на вулиці.

Про цей інцидент написав у п’ятницю, 18 березня, написав на сторінці у ФБ радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він підкреслив, що поліція в окремих тимчасово окупованих районах Донеччини масово перейшла на бік окупанта і вже несе службу новим господарям.

Крім того, ці колаборанти в погонах вже долучилась до складання списків тих, хто залишився вірним присягі, хто виборював незалежність України в лавах ЗСУ з 2014 року.

“Сьогодні окупаційний корпус Росії разом колаборантами почали зачистку потенційного спротиву у Мангуші. Ходять по домівкам, перевіряють населення та головне – згідно зі списками шукають «націоналістів». Це відбувається прямо зараз. І прямо зараз окупантами встановлено чоловіка, який у 2015 році пішов до лав ЗСУ і боровся з російською навалою. Встановлено, заарештовано і показово розстріляно на вулиці. Його тіло залишили біля будівлі Укрпошти. Щоб всі бачили та боялися. Таке саме чекало б Маріуполь. Тисячі людей, що вісім років відстоювали та виборбвали незалежність України та розвиток міста було б страчено. Як помста. Лють. Просто лють”, – написав Андрющенко.

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