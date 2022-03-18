У Києві погасили пожежу, що виникла від потрапляння залишків збитої ракети

У Києві рятувальники погасили пожежу, яка виникла внаслідок влучання російської ракети в будинок у Подільському районі.

Про це вранці в п’ятницю, 18 березня, інформує пресслужба ДСНС.

“О 09:14 пожежу, що сталася внаслідок потрапляння залишків збитої ракети у житловий будинок у Подільському районі ліквідовано”, – йдеться в повідомленні.

Повідомлення про загоряння у п’ятиповерховому житловому будинку, що у Подільському районі столиці надійшло до рятувальників о 8:04.

На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вони встановили, що сталось загоряння з 1 по 3 поверхи.

За попередньою інформацією, врятовано 12 осіб, евакуйовано 98 осіб, травмованих – четверо. На жаль, одна людина загинула.

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