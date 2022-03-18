Home / Війна / Обмотаний георгіївськими стрічками окупант просить ворожку провести обряд, щоб ЗСУ його не знищили під Харковом. ВІДЕО

Обмотаний георгіївськими стрічками окупант просить ворожку провести обряд, щоб ЗСУ його не знищили під Харковом. ВІДЕО

18/03/2022 12:36

Російські військові вже не вірять у свої техніку та зброю і щоби вижити в Україні звертаються до шаманів і ворожок.

Про це вдень у п’ятницю, 18 березня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“Один із окупантів під Харковом телефонує своїй матері в РФ і просить її про допомогу від знайомої ворожки. Благає провести спеціальний обряд, щоби його не зачепили українські снаряди. У відповідь матір нагадує, щоб «для захисту» загарбник не забував класти георгіївську стрічку у кишеню. А він запевняє, що обмотався стрічками повністю. Але без обряду – нікуди”, – йдеться в повідомленні.

“Ми звертаємося до російських загарбників та їхніх родичів: не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся геть з України – так збережете своє життя. Бо як залишитеся на нашій землі, на вас чекатиме лише один обряд – поховальний”, – наголосив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 23 – 18.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“На нашій площі демонстративно розстріляли чотирьох українських військових”

Українська активістка, директорка школи з Луганщини Ольга Балабай – про свою втечу з-під російських багнетів, школярів-патріотів та окуповані села навколо Щастя  автор: Марина Ткачук Околиці Дрогобича, що на Львівщині,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse