Обмотаний георгіївськими стрічками окупант просить ворожку провести обряд, щоб ЗСУ його не знищили під Харковом. ВІДЕО

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Російські військові вже не вірять у свої техніку та зброю і щоби вижити в Україні звертаються до шаманів і ворожок.

Про це вдень у п’ятницю, 18 березня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“Один із окупантів під Харковом телефонує своїй матері в РФ і просить її про допомогу від знайомої ворожки. Благає провести спеціальний обряд, щоби його не зачепили українські снаряди. У відповідь матір нагадує, щоб «для захисту» загарбник не забував класти георгіївську стрічку у кишеню. А він запевняє, що обмотався стрічками повністю. Але без обряду – нікуди”, – йдеться в повідомленні.

“Ми звертаємося до російських загарбників та їхніх родичів: не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся геть з України – так збережете своє життя. Бо як залишитеся на нашій землі, на вас чекатиме лише один обряд – поховальний”, – наголосив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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