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Росія готує жахливу провокацію, оперуючи міфами про біолабораторії, – Верещук

18/03/2022 17:19

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що українська розвідка інформує про потенційну загрозу використання Росією хімічної зброї.

Про це вона повідомила у п’ятницю, 18 березня.

“РФ готується до жахливої провокації, оперуючи міфічними “біолабораторіями”, щоб звинуватити в цьому Захід. Але всі речі, які ми спільно робимо з американцями чи британцями, є офіційними та публічними. Проте Росія хоче застосувати хімічну зброю, і зараз наше населення вивчає, що слід робити в разі такої атаки”, – цитує Верещук пресслужба міністерства.

Також, коментуючи стан переговорів між Україною та Росією, вона зазначила, що зараз наріжним каменем є питання припинення вогню та повного виведення збройних формувань Росії з нашої території.

Щодо ймовірності набуття Україною нейтрального статусу Верещук нагадала, що Україна мала такий статус десятиліттями, але він не допоміг захиститися від агресії Путіна.

“Тому тепер вимагаємо укладання нової безпекової угоди, яка гарантувала б нашу безпеку в майбутньому. Якщо це називатиметься “нейтральним статусом” – що ж, добре, але нехай він повністю убезпечить нашу державу від таких загроз”, – додала вона.

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