Повітряні сили за добу знищили сім літаків та вертоліт окупантів, а ще БПЛА й крилаті ракети

За добу 17 березня Повітряні сили ЗСУ завдали втрат рашистським нелюдам як у повітрі, так і на землі. Зокрема, льотчики ПС разом із ППО знищили загалом сім літаків противника та один вертоліт.
Така статистика випливає із повідомлення речника Повітряних сил Юрія Ігната.
“Винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, уразили дві повітряні цілі, попередньо – це винищувач та штурмовик ворога”, – розповів він.
“Зенітні ракетні війська Повітряних cил звітують про ураження ще п’ятьох літаків окупантів, типи встановлюються. Також протиповітряною обороною знищено три безпілотники, три крилаті ракети та один вертоліт рашистів”, – ідеться у зведенні.
Відтак, за зведеною статистикою, 17 березня силами протиповітряної оборони держави знищено щонайменше 14 повітряних цілей російських окупантів:
“По колонах броньованої техніки та автомобілях забезпечення російських окупаційних військ потужних ударів завдала бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних сил”, – додав речник.
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