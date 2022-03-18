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Окупанти з РФ показали відео “бойової роботи” своїх ударних гелікоптерів в Україні

18/03/2022 13:44

 

Міноборони країни-агресора опублікувало, як воно стверджує, кадри “бойової роботи” своєї групи ударних гелікоптерів Ка-52, що забезпечувала висадку десанту на одному з українських військових аеродромів.

Відео з підписом поширила російська урядова інформагенція “РИА Новости” вдень у п’ятницю, 18 березня.

У Москві заявили, що командир ведучого Ка-52 потрапив під вогонь українського ПЗРК та прикрив своєю машиною групу вертольотів Мі-8 із тактичним десантом. Екіпаж здійснив вимушену посадку та тримав оборону до прибуття другої ударної групи вертольотів. Надалі він нібито був евакуйований.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 18 березня російські окупанти вже втратили в Україні 112 гелікоптерів (4 – лише за минулу добу).

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