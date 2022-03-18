На Сумщині загарбники вбили двох цивільних, відбирають у людей зброю і телефони, – голова ОДА

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про двох убитих серед мирного населення, а також що окупанти відбирають у людей зброю і телефони.
Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому вночі в п’ятницю, 18 березня.
“Чомусь почали ходити по дворах і забирати (російські окупанти, – “Н”) в людей мобільні телефони. Забирають, у кого є, офіційно зареєстрована зброя”, – повідомив Живицький.
“На жаль, продовжуються обстріли передмістя і міста Суми. Точилися бої, на жаль, загинула молода дівчина – було обстріляне цивільне авто”, – сказав голова ОВА.
“Знаємо теж, що було вбито чоловіка, який займався підприємництвом і забезпечував невеличкий населений пункт продуктами харчування”, – додав він.
Живицький відзначив активну роботу ЗСУ, які знищили десятки одиниць ворожої техніки на території Тростянецької громади.
Крім того, голова ОВА повідомив про попередньо погоджені гуманітарні коридори на території Сумщини. А також анонсував доставку гуманітарної допомоги в область за підтримки ООН.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 23 – 18.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!