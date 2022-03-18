На Сумщині загарбники вбили двох цивільних, відбирають у людей зброю і телефони, – голова ОДА

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про двох убитих серед мирного населення, а також що окупанти відбирають у людей зброю і телефони.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому вночі в п’ятницю, 18 березня.

“Чомусь почали ходити по дворах і забирати (російські окупанти, – “Н”) в людей мобільні телефони. Забирають, у кого є, офіційно зареєстрована зброя”, – повідомив Живицький.

“На жаль, продовжуються обстріли передмістя і міста Суми. Точилися бої, на жаль, загинула молода дівчина – було обстріляне цивільне авто”, – сказав голова ОВА.

“Знаємо теж, що було вбито чоловіка, який займався підприємництвом і забезпечував невеличкий населений пункт продуктами харчування”, – додав він.

Живицький відзначив активну роботу ЗСУ, які знищили десятки одиниць ворожої техніки на території Тростянецької громади.

Крім того, голова ОВА повідомив про попередньо погоджені гуманітарні коридори на території Сумщини. А також анонсував доставку гуманітарної допомоги в область за підтримки ООН.

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