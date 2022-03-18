Українські захисники знайшли покинуту ворожу самохідну гаубицю “Мста-С”. ВІДЕО

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Українські військові отримали трофейну російську САУ 2С19 “Мста-С”.

Про це вранці в п’ятницю, 18 березня, поінформувала пресслужба Генштабу Збройних сил України.

Покинуту 152-мм самохідну гаубицю “Мста-С” окупаційних військ Росії було знайдено.

“Ще один трофей. Кинута російськими окупантами САУ, з табличкою-нагадуванням для “воїнів” “найсинішої” армії світу – “Антифриз – яд (антифриз – отрута, – “Н”)”, – йдеться в повідомленні.

Зважаючи на вигляд техніки, артилерійська установка перебуває в робочому стані.

САУ була залишена з повним боєкомплектом артснарядів.

Російські окупанти покинули її через відсутність пального, що і унеможливило їхній подальший рух та ведення бойових дій проти України.

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