Українські захисники знайшли покинуту ворожу самохідну гаубицю “Мста-С”. ВІДЕО

Українські військові отримали трофейну російську САУ 2С19 “Мста-С”.
Про це вранці в п’ятницю, 18 березня, поінформувала пресслужба Генштабу Збройних сил України.
Покинуту 152-мм самохідну гаубицю “Мста-С” окупаційних військ Росії було знайдено.
“Ще один трофей. Кинута російськими окупантами САУ, з табличкою-нагадуванням для “воїнів” “найсинішої” армії світу – “Антифриз – яд (антифриз – отрута, – “Н”)”, – йдеться в повідомленні.
Зважаючи на вигляд техніки, артилерійська установка перебуває в робочому стані.
САУ була залишена з повним боєкомплектом артснарядів.
Російські окупанти покинули її через відсутність пального, що і унеможливило їхній подальший рух та ведення бойових дій проти України.
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