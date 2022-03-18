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Лавров назвав “законною ціллю” транспорт зі зброєю, що прибуває до України

18/03/2022 13:30

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що транспорт зі зброєю, завезеною в Україну, є для Росії “законною ціллю”.

Про це вдень у п’ятницю, інформує так зване агентство ТАСС.

“Москва чітко дала зрозуміти, що вантажі з західною зброєю, які завозяться на територію України, стануть законною ціллю спецоперації Росії”, – сказав Лавров.

Він також звинуватив Захід у веденні проти Росії “інформаційної війни з елементами інформаційного тероризму”.

9 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що напад Росії на лінії постачання країн-союзників, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечною ескалацією війни.

Нагадаємо, вранці 18 березня російські окупанти випустили по Львову шість крилатих ракет із акваторії Чорного моря. Дві з них були збиті, чотири вдарили по району, де розташований аеропорт.

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