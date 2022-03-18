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Країни Балтії висилають 10 російських дипломатів через війну РФ проти України

18/03/2022 15:10

Латвія і Естонія вирішили вислати по три російських дипломата, Литва висилає чотирьох – рішення прийнято через російську агресію проти України.

Про це повідомляє “Європейська правда” в п’ятницю, 18 березня.

Зокрема, в МЗС Литви пояснили своє рішення щодо висилки дипломатів проявом солідарності з Україною, яка зазнала російської агресії.

“Литва закликає Росію повернутися в рамки міжнародного права, зупинити криваву війну та муки мешканців, вивести армію, що окупувала землю, з усієї території України”, – заявили у відомстві.

В свою чергу віцеканцлер з політичних питань МЗС Естонії Рейн Таммсаар, який передав дипломатичну ноту російському послу, наголосив, що діяльність дипломатів, які підлягають висилці, суперечила Віденській конвенції про дипломатичні зносини, тому вони мають залишити Естонію протягом 72 годин.

Всі троє брали безпосередню та активну участь у підриві безпеки Естонії та поширенні пропаганди, що виправдовує військові дії Росії. Таммсаар в черговий раз запевнив посла Росії, що Естонія непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, і що Естонія й надалі використовуватиме всі засоби, які є в розпорядженні Естонії, для підтримки України.

Крім того, міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс прийняв рішення видворити з країни трьох співробітників посольства Росії у Ризі.

“Рішення прийнято у зв’язку з агресією Росії в Україні і тим, що діяльність цих осіб не сумісна зі статусом дипломата. Це дії, що координуються країнами Балтії”, – заявив він.

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