Греція відбудує пологовий будинок у Маріуполі

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Прем’єр-міністр Греції повідомив, що його країна готова взятися за відбудову зруйнованого російськими окупантами пологового будинку в Маріуполі.

Про це Кіріакос Міцотакіс написав у своєму Twitter.

“Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символу варварства війни”, – зазначив Міцотакіс.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022

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