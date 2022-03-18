Греція відбудує пологовий будинок у Маріуполі

Прем’єр-міністр Греції повідомив, що його країна готова взятися за відбудову зруйнованого російськими окупантами пологового будинку в Маріуполі.
Про це Кіріакос Міцотакіс написав у своєму Twitter.
“Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символу варварства війни”, – зазначив Міцотакіс.
Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022
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