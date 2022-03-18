Десантники спалили російську техніку разом з особовим складом

Висновок Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС буде готовий за кілька місяців

Висновок Європейської комісії щодо заявки України на членство в Євросоюзі буде готовий за кілька місяців. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з президенткою ЄК Урсулою фон дер...