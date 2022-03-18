Десантники спалили російську техніку разом з особовим складом

25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада звітує, що перепалила техніку окупантів разом із особовим складом.
Відповідні фото поширила пресслужба військової частини у п’ятницю, 18 березня.
“Трохи гарних новин у стрічку! Ворожа техніка знищена разом з особовим складом! Десант працює! Смерть ворогам! Слава Україні”, – йдеться в дописі.
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