ЗСУ на Харківщині розбили батальйонно-тактичну групу росіян і знищили колону техніи. ВІДЕО

Фото: Схеми

“Колони техніки нового 437-го навчального полку та батальйонно-тактична група 26-го танкового полку 47-ої танкової дивізії ЗС РФ рухалися в напрямку Кам’янки Харківської області. Однак противник був вміло зупинений нашими воїнами”, – написав головком.

Відповідне відео поширив на сторінці у ФБ в четвер, 17 березня, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Збройні сили України на Харківщині розбили батальйонно-тактичну групу росіян та знищили колону їхньої військової техніки.

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