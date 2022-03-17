ЗСУ на Харківщині розбили батальйонно-тактичну групу росіян і знищили колону техніи. ВІДЕО

Збройні сили України на Харківщині розбили батальйонно-тактичну групу росіян та знищили колону їхньої військової техніки.
Відповідне відео поширив на сторінці у ФБ в четвер, 17 березня, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
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