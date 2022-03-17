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Зеленський розповів про новий військовий союз U24. ВІДЕО

17/03/2022 04:46

Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародної спільноти з пропозицією створити новий військовий союз U24.

Про це він сказав вночі в четвер, 17 березня, у зверненні за підсумками 21 дня війни.

“Я звернувся до США та до усіх відповідальних держав щодо створення нового об’єднання U24 – нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу швидко та ефективно, одразу — не через тижні, місяці, роки, а за перші 24 години від нападу.

Ми не можемо більше довіряти наявними інституціям. Ми не можемо сподіватися на те, що бюрократи в міжнародних організаціях зміняться так швидко, тому ми повинні шукати нових гарантій, створювати нові інструменти, брати тих, хто має хоробрість робити те, що вимагає справедливість”, – заявив президент України.

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