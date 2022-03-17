Залужний відрапортував про ще два уражені Су рашистів

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У ніч із 16 на 17 березня протиповітряна оборона ЗСУ уразила в небі Київщини одразу два військові літаки росіян – штурмовик та винищувач.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у фейсбуці.

“Щойно в небі над Київщиною було знищено Су-25 та підбито Су-35 противника. Загалом за добу – мінус більше 10 повітряних цілей РФ”, – ідеться в дописі головкома, датованому 00:15 четверга, 17 березня.

Нагадаємо, відповідно до звіту Командування Повітряних сил ЗСУ станом на 21:45, українські військові від початку доби середи збили дев’ять повітряних суден ворога.

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