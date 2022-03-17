Home / Війна / Залужний відрапортував про ще два уражені Су рашистів

Залужний відрапортував про ще два уражені Су рашистів

17/03/2022 00:38

У ніч із 16 на 17 березня протиповітряна оборона ЗСУ уразила в небі Київщини одразу два військові літаки росіян – штурмовик та винищувач.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у фейсбуці.

“Щойно в небі над Київщиною було знищено Су-25 та підбито Су-35 противника. Загалом за добу – мінус більше 10 повітряних цілей РФ”, – ідеться в дописі головкома, датованому 00:15 четверга, 17 березня.

Нагадаємо, відповідно до звіту Командування Повітряних сил ЗСУ станом на 21:45, українські військові від початку доби середи збили дев’ять повітряних суден ворога.

Читайте також:
ППО Чернігова збила ще один бомбардувальник рашистів

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Мера Мелітополя обміняли на 9 російських строковиків, – ОП

Міського голову Мелітополя Івана Федорова, якого в середу, 16 березня, вдалося звільнити з полону окупантів, обміняли на дев’ятьох російських солдат-строковиків. Про це в ефірі українського телебачення сказала речниця офісу...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse