YouTube заблокував пропагандистський телеканал РПЦ “Спас”

Платформа Youtube заблокувала акаунт російського православного телеканалу “Спас”.
Про це повідомляє “24 канал”.
Канал мав близько мільйона підписників. Тепер пропагандисти змушені “переїжджати” на російський відеохостинг.
“Спас” – російський федеральний пропагандистський телеканал, який називає себе “православним”. Початок мовлення в РФ – 28 липня 2005 року. Основний власник – Московська патріархія РПЦ.
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