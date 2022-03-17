Європейське космічне агентство розірвало співпрацю з РФ у місії на Марс

Європейське космічне агентство оголосило, що підтримує санкції Європейського союзу проти Росії і зупиняє співпрацю з російською держкорпорацією “Роскосмос”. Зокрема ЄКА розриває співпрацю з країною-агресором у спільному російсько-європейському проєкті дослідження Марсу ExoMars.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЄКА в четвер, 17 березня.

“Як міжурядова організація, уповноважена розробляти та реалізовувати космічні програми з повною повагою до європейських цінностей, ми глибоко шкодуємо про людські жертви та трагічні наслідки агресії проти України. Визнаючи вплив на наукове освоєння космосу, ЄКА повністю підтримує санкції, накладені на Росію її державами-членами”, – сказано в заяві.

Згідно з планами проєкту “Екзо-Марс”, у серпні-вересні 2022 року з космодрому Байконур мали запустити ракету-носій “Протон-М”, яка доставила б на Марс міжпланетний апарат. Марсохід мав зібрати докази життя на планеті.

Проте керівна рада ЄКА на зборах 16-17 березня в Парижі вирішила призупинити співпрацю з росіянами через збройну агресію проти України.

Генерального директора ЄКА уповноважили провести швидке дослідження, щоб краще визначити доступні варіанти для подальшої реалізації місії марсохода ExoMars.

Реагуючи на рішення ЄКА, голова “Роскосмосу” Дмитро Рогозін самовпевнено заявив, що Росія відправить місію на Марс без європейських колег і проведе там самостійну дослідницьку експедицію.

Як відомо, Рогозін активно адвокатує російське вторгнення в Україну та закликає до “денацифікації” українців, за що Офіс генерального прокурора оголосив йому підозру.

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