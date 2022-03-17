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Volkswagen та BMW призупинили виробництво в Європі через брак запчастин з України

17/03/2022 10:22

Європейські автоконцерни змушені тимчасово зупинити виробництво через брак автомобільних кабелів, що виготовляються на українських підприємствах. Зокрема, роботу призупинили заводи Volkswagen та BMW.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, що на території України необхідну продукцію випускали близько 40 заводів. За оцінками AutoAnalysis, вони забезпечували 20% європейських поставок дротів. Ці запчастини також виробляються в інших країнах Східної Європи та у Північній Африці.

Зокрема, автоконцерн BMW зупинив роботу двох заводів у Німеччині та заводу Mini у Великій Британії. Водночас у Volkswagen зазначили, що 9 із 11 її постачальників в Україні продовжують роботу, але знизили потужність.

Як зазначається, дроти вважаються не найважливішим компонентом, але без них неможливо розпочати збірку автомобіля. До того ж вони виробляються за індивідуальним замовленням, адже кожна марка авто має свої особливі дроти.

Раніше компанія Mercedes-Benz заявила, що скорочує виробництво на деяких своїх європейських заводах, але прагне уникнути повної зупинки виробництва, передає Automotive News Europe.

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